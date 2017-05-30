Гройсман виявив порушення на третині доріг, відремонтованих торік
16:55, сьогодні 283 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував стан автошляхів на Львівщині, Тернопільщині та Волині.
За його словами, аудитори виявили порушення на третині доріг, відремонтованих торік. Найбільші проблеми – у Луганській, Запорізькій, Закарпатській, Київській та Миколаївській областях. Прем'єр зобов'язав компанію, що виконувала будівельні роботи, усунути усі дефекти безкоштовно.
У середині червня контролери знову проведуть аудит, пообіцяв Гройсман. І в разі виявлення порушень кара буде суворою.
Читайте також: Де в Україні з’являться бетонні дороги: назвали три області
Нагадаємо, що 30 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман із робочим візитом відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Як українці святкували Обливаний понеділок: яскраві фото17 квітня , 20:47
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"26 травня , 12:49
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва26 травня , 16:37