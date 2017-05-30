Гройсман виявив порушення на третині доріг, відремонтованих торік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував стан автошляхів на Львівщині, Тернопільщині та Волині.

За його словами, аудитори виявили порушення на третині доріг, відремонтованих торік. Найбільші проблеми – у Луганській, Запорізькій, Закарпатській, Київській та Миколаївській областях. Прем'єр зобов'язав компанію, що виконувала будівельні роботи, усунути усі дефекти безкоштовно.

У середині червня контролери знову проведуть аудит, пообіцяв Гройсман. І в разі виявлення порушень кара буде суворою.

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Нагадаємо, що 30 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман із робочим візитом відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області.