Гройсман взявся за розвиток української "Вікіпедії"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії".

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу "Вікіпедії", і доручив органам влади вжити у 2017 році заходи щодо їх реалізації.

Серед запропонованих громадськістю заходів: внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії і літератури для учнів старших класів шкіл для використання україномовного розділу "Вікіпедії"; можливість підготовки студентами матеріалів для "Вікіпедії"; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки"; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі "Вікіпедії",

– мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що україномовний розділ "Вікіпедії" налічує 650 тис. статей і займає 16 місце серед усіх розділів за їх кількістю.