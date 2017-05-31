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Гройсман зробив гучний прогноз щодо членства України в ЄС

12:03, сьогодні 665 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / Getty Images

Україна зможе стати членом Євросоюзу у середньостроковій перспективі, щоправда для цього слід перш за все забезпечити зміни в самій країні.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Якщо подивитися в історію, то саме відмова колишньої української влади від повноцінної інтеграції в ЄС переросла в Революцію гідності та привела до величезних втрат. І сьогодні ми ведемо спільну боротьбу за майбутнє України. Угода про асоціацію – це лише початок шляху, який ми повинні подолати всередині країни. Ми маємо забезпечити зміни для того, щоб інтегрувати нас у ЄС", – стверджує очільник уряду.

На його переконання, Євросоюз – це стандарти, сильна економіка, сильна та незалежна судова система, демократичний успіх, якісна освіта та медицина.

І сьогодні завершення етапу ратифікації угоди з ЄС свідчить про те, що нам необхідно рухати зміни швидше та якісніше. Нам потрібно багато докласти зусиль, але я глибоко вірю в те, що Україна може в найближчій, середньостроковій перспективі стати повноцінним членом Європейського Союзу,
– вважає він.

Також Гройсман наголосив, що найближчим часом буде зруйновано мур, який відділяв Україну від Європейського Союзу, маючи на увазі запровадження повноцінного безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України, відтак вже з 11 червня українці, які мають закордонні біометричні паспорти, зможуть без віз подорожувати країнами Євросоюзу та Шенгену.

30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. До цього часу Нідерланди були єдиною державою ЄС, яка ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною.

Теги: Україна Кабінет Міністрів України Євросоюз Політика Володимир Гройсман Європа
Джерело: 24 Канал
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