Гройсман зробив подарунок бюджетникам під ялинку
18:30, сьогодні 4239 Читать новость на русском
Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україні вистачить коштів, аби збільшити зарплату всім бюджетникам з Нового року.
Крім того, він пригрозив штрафами приватним підприємцям, якщо вони штучно зменшуватимуть виплати власним працівникам. Наприклад оформлюючи їх, на неповний робочий день.
Ми розширили повноваження усіх органів влади і місцевого самоврядування щодо перевірок на підприємствах, де працюють люди. Якщо буде виявлено під час перевірки те, що люди працюють повний робочий день, а оформлені як не повний робочий день – це сотні тисяч гривень штрафів. За не допуск на перевірку, там теж передбачені дуже чіткі штрафні санкції,
– заявив прем’єр.
Нагадаємо, Пенсійний фонд почав виплачувати пенсії за січень 2017 року.
Джерело: 24 Канал
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