Гройсман зробив подарунок бюджетникам під ялинку

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україні вистачить коштів, аби збільшити зарплату всім бюджетникам з Нового року.

Крім того, він пригрозив штрафами приватним підприємцям, якщо вони штучно зменшуватимуть виплати власним працівникам. Наприклад оформлюючи їх, на неповний робочий день.

Ми розширили повноваження усіх органів влади і місцевого самоврядування щодо перевірок на підприємствах, де працюють люди. Якщо буде виявлено під час перевірки те, що люди працюють повний робочий день, а оформлені як не повний робочий день – це сотні тисяч гривень штрафів. За не допуск на перевірку, там теж передбачені дуже чіткі штрафні санкції,

– заявив прем’єр.

Нагадаємо, Пенсійний фонд почав виплачувати пенсії за січень 2017 року.