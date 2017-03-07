Група бойовиків підірвалась на своїй же міні: є мертві і травмовані

Група терористів на броньованій машині підірвалась на власному мінному полі. Внаслідок інциденту загинуло двоє бойовиків.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони.

Ще 6 були пораненими. Усі бойовики належали до так званого 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка).

Як повідомили у розвідці, це трапилось через «слабку підготовку та недбалого ставлення до виконання службових обов’язків».

До речі, броньована бойова машина, у якій перебував особовий склад, ремонту не підлягає.