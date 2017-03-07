Група бойовиків підірвалась на своїй же міні: є мертві і травмовані

Група терористів на броньованій машині підірвалась на власному мінному полі. Внаслідок інциденту загинуло двоє бойовиків.
Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони.
Ще 6 були пораненими. Усі бойовики належали до так званого 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка).
Як повідомили у розвідці, це трапилось через «слабку підготовку та недбалого ставлення до виконання службових обов’язків».
До речі, броньована бойова машина, у якій перебував особовий склад, ремонту не підлягає.
Нагадаємо, 6 березня терористи у соцмережах повідомили про смерть бойовика на прізвисько "Пластун". Бойовика неодноразово використовували прокремлівські ЗМІ з пропагандистською метою.
Інформацію про його смерть підтвердив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Щоправда пізніше бойовики вже заперечили смерть "Пластуна".