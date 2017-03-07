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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Група бойовиків підірвалась на своїй же міні: є мертві і травмовані

10:33, сьогодні 894 Читать новость на русском
Бойовики підірвались на міні
Бойовики підірвались на міні / focus.de

Група терористів на броньованій машині підірвалась на власному мінному полі. Внаслідок інциденту загинуло двоє бойовиків.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони.

Ще 6 були пораненими. Усі бойовики належали до так званого 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка).

Як повідомили у розвідці, це трапилось через «слабку підготовку та недбалого ставлення до виконання службових обов’язків».

До речі, броньована бойова машина, у якій перебував особовий склад, ремонту не підлягає.

Нагадаємо, 6 березня терористи у соцмережах повідомили про смерть бойовика на прізвисько "Пластун". Бойовика неодноразово використовували прокремлівські ЗМІ з пропагандистською метою.

Інформацію про його смерть підтвердив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Щоправда пізніше бойовики вже заперечили смерть "Пластуна".

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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