Харківські науковці розповіли, як уберегти врожай від заморозків та холоду

Заморозки не покидають українські поля. На Харківщині температура на поверхні ґрунту опускалась до -2. Аграрії кажуть квітневий сніг та холодний травень загрожують полям та городам.

Озимина на харківських полях уже по пояс. Обіцяні в ніч на вівторок -2 на ґрунті угіддя обійшли. А ось попередні заморозки пшениця відчула, але витримала.

Квітневий сніг та добрива при висадці лише зміцнили рослини. На квадратному метрі по 550 кущів. Восени ж з гектара очікують зібрати не менше 40 центнерів зерна.



Аграрії наголошують, через те, що посіви ростуть саме вночі, сильніше на їхній стан впливає затяжний холод. Адже поверхневі заморозки вражають культури тільки у певних фазах росту.



Втім науковці запевняють – знають, щонайменше з десяток варіантів боротьби з заморозками. Від обробки хімпреператами до механічного перемішування потоків повітря за допомогою вертольота.

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І якщо дачникам, аби врятувати врожай достатньо його буквально накрити, то для великих господарств найбільш поширений і дієвий спосіб пережити заморозки – задимлення.



Нині найбільш морозостійкі культури, які вирощують в Україні, – це озимі, ярова, ячмінь та горох. Гірше на холод реагують – соняшник та цукровий буряк.

А от найслабші – овочеві культури. Тож фермерам, чиї поля таки вразили заморозки, доведеться підсилювати хворі рослини більшою кількістю добрив.

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