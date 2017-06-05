Харківський викладач став 19-им українцем, який підкорив Еверест

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Харків'янин Валентин Сипавін став 19-им українцем, який побував на Евересті. Але на досягнутому зупинятися не хоче, та вже готується відправитись у нові мандри.
На харківському вокзалі Валентина Сипавіна сім’я зустріла теплими обіймами. Чоловік повернувся з Непалу, де до його ніг ліг небезпечний Еверест.
Готуючись до сходження на Еверест, щоб акліматизуватися, Валентин Сипавін здійснив ще 3 висотні сходження: на найвищу точку Південної Америки Аконкагуа, еквадорський вулкан Чимборасо та африканське Кіліманждаро.
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На відпочинок вдома Валентин має лише кілька днів, адже вже зовсім скоро рушить до нової вершини. Цього разу чоловік відправиться на Аляску, на гору Деналі. Компанію йому складе Ірина Галай – перша українка, що підкорила Еверест.
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