17:32
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 15:00: Новий член НАТО. Прощання з Гузаром
Випуск новин
16:29, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Харківський викладач став 19-им українцем, який підкорив Еверест

17:00, сьогодні 65 Читать новость на русском

Харків'янин Валентин Сипавін став 19-им українцем, який побував на Евересті. Але на досягнутому зупинятися не хоче, та вже готується відправитись у нові мандри.

На харківському вокзалі Валентина Сипавіна сім’я зустріла теплими обіймами. Чоловік повернувся з Непалу, де до його ніг ліг небезпечний Еверест.

Готуючись до сходження на Еверест, щоб акліматизуватися, Валентин Сипавін здійснив ще 3 висотні сходження: на найвищу точку Південної Америки Аконкагуа, еквадорський вулкан Чимборасо та африканське Кіліманждаро.

Читайте також: Український екстремал встановив неймовірний рекорд

На відпочинок вдома Валентин має лише кілька днів, адже вже зовсім скоро рушить до нової вершини. Цього разу чоловік відправиться на Аляску, на гору Деналі. Компанію йому складе Ірина Галай – перша українка, що підкорила Еверест.

Теги: Україна Подорожі екстрим Харків
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пространственное развитие территориальных громад – теперь это возможно
сьогодні, 16:03 Пространственное развитие территориальных громад – теперь это возможно
Лев Парцхаладзе 594
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 14:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 24148
Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
сьогодні, 12:30 Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
Блог Медіа 3851
Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
сьогодні, 12:02 Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
Наталія Косякова 1009
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": мысль о том, что все российское лучшее – миф
Ольга Черненко 8969
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Терористи зазнали серйозних втрат під Маріуполем, – волонтери
22 березня , 15:01
Луценко про нічні погроми МАФів: бульдозери і поліцейські зачистки – неприпустимі
 26 грудня 2016 , 11:31
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук