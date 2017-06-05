Харківський викладач став 19-им українцем, який підкорив Еверест

Харків'янин Валентин Сипавін став 19-им українцем, який побував на Евересті. Але на досягнутому зупинятися не хоче, та вже готується відправитись у нові мандри.

На харківському вокзалі Валентина Сипавіна сім’я зустріла теплими обіймами. Чоловік повернувся з Непалу, де до його ніг ліг небезпечний Еверест. Готуючись до сходження на Еверест, щоб акліматизуватися, Валентин Сипавін здійснив ще 3 висотні сходження: на найвищу точку Південної Америки Аконкагуа, еквадорський вулкан Чимборасо та африканське Кіліманждаро. Читайте також: Український екстремал встановив неймовірний рекорд На відпочинок вдома Валентин має лише кілька днів, адже вже зовсім скоро рушить до нової вершини. Цього разу чоловік відправиться на Аляску, на гору Деналі. Компанію йому складе Ірина Галай – перша українка, що підкорила Еверест.

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