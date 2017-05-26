Henry Poole & Co – стиль монархів

Henry Poole & Co – це майстерня з пошиття одягу на замовлення, розташована на відомій вулиці Севіл у Лондоні. Понад 200 років тому це було найбільше ательє в британській столиці.

З першого року заснування, а було це в 1806, тут шиють тільки "на замовлення". А у клієнтському списку Henry Poole більшість прізвищ із підручника нової та новітньої історії Європи.

Henry Poole & Co 200 років шиють костюми на замовлення

Костюми елітного ательє носили британський король Едуард VII, імператори Олександр II та Наполеон ІІІ, Черчілль, Шарль де Голль та багато інших глав європейських держав. Всього у клієнтській базі модного ательє – понад півсотні європейських монархів.

Протягом своєї історії Henry Poole & Co підтримувало зв'язки з багатьма королями, принцами, герцогами й іншими вельможами. Незважаючи на те, що компанія більше не практикує приймання замовлень особливого призначення, високі чини все ще часто навідуються в цей заклад.

У Henry Poole звикли одягати монархів

Компанія із таким поважним послужним списком і сьогодні залишається сімейним бізнесом, як і з часу свого заснування.

Ательє закарбувало своє ім’я в історії, зокрема, й новаторським підходом. Саме Henry Poole & Co півтора століття тому пошили для Принца Уельського перший смокінг.

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Ательє і зараз має чим догодити найвибагливішим поціновувачам чоловічого костюму. На догоду клієнтам представлений широкий вибір тканини – більш ніж 2000 найменувань.

Henry Poole приписують створення першого в світі смокінгу

Спочатку замовник вибирає тип костюма: діловий, повсякденний, вечірній або такий, що призначений для певних погодних умов. Вибирається тип піджака (двобортний або однобортний), а також кількість виробів (штани, піджак, жилет).

Окремо обговорюються такі деталі, як зовнішні та внутрішні кишені для сигар чи телефонів. Далі з клієнтом працює закрійник, який ще детальніше обговорює з ним модель і знімає мірку. Новому клієнту потрібно провести три примірки, постійному – інколи достатньо й однієї. У середньому замовлення виготовляють два місяці.

Ательє зберігає традиції справжнього чоловічого костюму

Костюми від Henry Poole – задоволення не дешеве. Джентльмену доведеться заплатити від 2,5 тисяч фунтів за костюм-двійку і в середньому від 3 тисяч за вечірній.

Купуючи класичний костюм від Henry Poole & Co, чоловіки отримують не лише якісно пошитий одяг, а й статус, що свідчить про причетність до елітних традицій останніх століть.

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