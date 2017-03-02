Хлопці переслідували і обстріляли автомобіль з молодим подружжям

На Хмельниччині хлопці заради розваги почали переслідувати автомобіль з молодим подружжям, а потім один із них обстріляв машину з пневматичного пістолета.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Хмельниччини.

Як з’ясували в поліції, напередодні зловмисники побували на вечірці, де переборщили з алкоголем. Близько 3 ночі вони виїхали на трасу "Житомир-Чернівці" і почали переслідувати машину з молодятами. Коли їм стало нудно, і машини порівнялись – пасажир взяв пневматичний пістолет і через опущене вікно вистрілив у сусідню машину.

Водій переслідуваного автомобіля намагався відірватися від зловмисників, однак ті продовжували переслідування та знову стріляли. В результаті останні викликали поліцію.

Правоохоронці затримали обох злочинців та вилучили пістолет.

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