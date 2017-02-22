Хронологія протесту: як націоналісти ходили до Порошенка

На Марш Гідності у центр столиці вийшли близько 5 тисяч людей. Акцію організували "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус Азов". Пікетувальники вимагали від влади припинити торговельні відносини з ОРДЛО та покращити соціальний захист населення.

В супроводі поліції кількатисячна колона пройшла вулицею Інститутська.

Здійснюються необхідні профілактичні заходи для уникнення провокацій,

– радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

Далі колона рушила до Банкової, але прохід до офісу Порошенка виявився перекритий правоохоронцями. Та учасники маршу таки передали "привіт" главі держави – велику цукерку та залізничний квиток до Липецька.

Після цього марш рушив до Верховної Ради. Під стінами парламенту лідери націоналістичних організацій заявили про своє об'єднання. Після цієї заяви націоналісти також висунули вимоги про повне перезавантаження влади, припинення торгівлі з окупантами, зниження комунальних тарифів для населення та націоналізацію стратегічних підприємств.

Молодь запалила фаєри, а лідери маршу гідності попрямували в сесійну залу парламенту зі своїм ультиматумом. Близько 13 години Марш Гідності завершився.

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