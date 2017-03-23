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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Хронологія вибухів на українських військових складах

19:01, сьогодні 105 Читать новость на русском

Україна пережила кілька катастроф, пов'язаних з пожежами та вибухами на величезних артилерійських складах, які дісталися нам у спадок від Радянського союзу. В більшості випадків - основною причиною детонації боєприпасів ставала людська халатність та зволікання з утилізацією застарілих ракет.

У 2003-му році в Бахмуті в одній з військових частин пожежа виникла через роботу зварювального апарату. Військові просто крали метал. Біля тисячі снарядів розірвалися та пошкодили сотні будинків міста. Наступні інциденти були куди масштабніші.

Як рвуться справжні снаряди та ракети мирна Україна вперше почула у 2004. Невеличке містечко Новобогданівка у Запорізькій області стало відомим на увесь світ. На артилерійському складі де зберігалося 90 тисяч тонн снарядів та ракет до систем Град, Смерч та Ураган почалося пекло.

Вибухало на складах цілий тиждень. Осколки з ракетами розліталися на 40 кілометрів. І хоч людей із небезпечної зони евакуювали - без трагедій не обійшлося. Загинуло 5 людей.

Слідство встановило грубе порушення правил пожежної безпеки військовими. Але висновків з першої трагедії не зробили. Через три роки склади у Новобогданівці знову вибухнули.

Спекотного серпня 2007-го в місті Лозова спалахує найбільший арсенал боєприпасів країни. Площа загоряння швидко поширилась до 390 гектар. На складах – 95 тисяч тонн ракет та снарядів, які розлітаються на кілометри в різні боки. Пожежу не могли загасити три дні.

Вогонь знищив більше 63 тисяч тонн боєприпасів. Лихо намагалися списати на спекотну погоду. Але причина вогню - людська необережність. Зрештою на лаві підсудних опинилися командири військової частини – Олексій Поляков та Олександр Заїка.

Ще один інцидент з вогнем трапився вже 2014. В Кривому Розі на території 17-ї танкової дивізії загорілися склади на яких стояли під зав’язку заповнені пальним танки з повним боєкомплектом. Дві машини вигоріли вщент.

Остання великомасштабна надзвичайна подія прогриміла вже при нинішньому міністрові оборони. Степан Полторак спочатку заявив, що в Сватовому на Луганщині в жовтні 2015-го пожежу на складі боєприпасів влаштували бойовики.

Та вже згодом головний військовий прокурор – Анатолій Матіос заявив: причина пожежі – халатність посадових осіб. Тоді за даними прокуратури на складах було знищено снарядів на суму 134 мільйони гривень.

Усі вищеописані події мають одну спільну рису. Надзвичайні події траплялися внаслідок неналежного зберігання боєприпасів та халатного ставлення особового складу частин до норм пожежної безпеки. Жоден із високопосадовців Генерального штабу чи міністерства оборони через це не подав у відставку.

Відповідати за сотні мільйонів завданих збитків, зруйновані будинки та загиблих людей призначали дрібних службовців. Тому від трагедії до трагедії із системою охорони нічого не мінялось.

Автор: Василь Полотай
Теги: Історія Вибух на військових складах у Балаклії Вибух у Луганську Україна
Джерело: 24 Канал
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