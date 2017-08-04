Хто найменше працює у Верховній Раді: шокуючий рейтинг депутатів

Серед українських парламентарів найгірше працюють представники Опозиційного блоку, перше місце очолив позафракційний Євген Мураєв.

Про це повідомили в прес-службі Комітету виборців України.

Діяльність українських депутатів проаналізували в Комітеті виборців України. Вони склали рейтинг найменш продуктивних народних обранців. Статистику побудували залежно від того, скільки їхніх законопроектів не підтримали у парламенті.

Топ-5 очолив екс-регіонал, а тепер – позафракційний депутат Євген Мураєв. Його переобрали до парламенту від партії "Опоблок" у 2014 році. Депутат вийшов з її складу у 2016 році. У Верховній Раді Мураєв зареєстрував понад 120 безуспішних проектів законів.

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Другим у рейтингу йде представник того ж "Опозиційного блоку" – Наталія Королевська. З понад 120 закопроектів, які вона запропонувала – не схвалили жодного.

"Опоблоківці" Юрій Солод, Олександр Вілкул та Дмитро Шпенов подали менше 100 законотворчих пропозицій. Із них також жодну не затвердили. У Комітеті виборців наголосили – політики лише піаряться перед виборцями, коли реєструють десятки законопроектів. Таким чином депутати імітують свою активність.

Топ-5 найменш продуктивних народних депутатів України:

1. Євген Мураєв, позафракційний – зареєстровано 126 проектів законів, з них стали чинними – 0.

2. Наталія Королевська, "Опозиційний блок" – зареєстровано 111 проектів законів. з них стали чинними – 0.

3. Юрій Солод, "Опозиційний блок" – зареєстровано 91 проект законів, з них стали чинними – 0.

4. Олександр Вілкул, "Опозиційний блок" – зареєстровано 78 проектів законів, з них стали чинними – 0.

5. Дмитро Шпенов, "Опозиційний блок" – зареєстровано 76 проектів законів, з них стали чинними – 0.