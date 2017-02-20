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Хто покараний за 3 роки після розстрілів на Майдані

10:20, сьогодні 492 Читать новость на русском

Сьогодні Україна згадує чорний четвер 2014 року, коли центр Києва перетворився на поле бою. Один кривавий день забрав життя 48 Героїв Небесної Сотні.

Сьогодні відомо ім’я кожного, хто, ховаючись за саморобним щитом, йшов проти снайперів. Тоді, 3 роки тому, люди сподівалися, що перемога Майдану змінить країну, а винних у вбивствах швидко покарають.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що за цей час суд виніс 35 вироків, які стосуються тодішніх працівників ДАІ та тітушок.

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Однак, усі вироки умовні. Реально посадити за грати правоохоронці спромоглися лише одного тітушку. Замовники і виконавці вбивств – досі розгулюють на волі.

Щоразу суд над командиром спецроти Беркуту Дмитром Садовником супроводжувався заворушеннями у коридорах. На слухання ходили ледь не цілі роти розформованих беркутів.

Згодом Садовник втік. Світлана Волкова, суддя Печерського суду, яка відпустила його під домашній арешт, досі не покарана.

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Тим часом Садовник знайшов притулок у Росії. Там отримав громадянство через півтора місяці після втечі з України. Нещодавно з'ясувалось, що 12-ть снайперів теж стали громадянами сусідньої держави, саме тому Росія відмовляється видати злочинців Україні.

На лаві підсудних за злочини 20 лютого, а це 48 смертей і 80 поранень, відповідають п'ятеро беркутівців. Святошинський суд слухає справу двічі на тиждень. У залі детально розглядають кожен епізод, але суд досі не підійшов до винесення вироку.

Тим часом підсудні сподіваються, що їх виправдають. Мають на це підстави, адже після Майдану всю документацію в МВС, яка стосувалася видачі зброї та розстановки сил тоді, знищили.

Головний замовник кривавої операції – Віктор Янукович, вже 3 роки відпочиває у Ростові та роздає інтерв'ю голлівудським режисерам. Зачитана Генпрокурором Луценком підозра по Скайпу у вчиненні держзради навряд чи вплинула на його життя у Росії.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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