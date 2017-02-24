Хто поїде від України на суд проти Росії в ООН

Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Петро Порошенко затвердив склад делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй про порушення Росією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Про це йдеться в указі №46/2017, опублікованому на сайті президента. Слухання відбудуться у період з 6 по 9 березня в Гаазі.

Повідомляється, що очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Також, до складу делегації увійшли директор Департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євген Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції адміністрації президента Ігор Жовква.

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Також, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко і начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.