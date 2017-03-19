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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Хто такі приватні виконавці і чого від них очікувати звичайним громадянам

19:28, сьогодні 446 Читать новость на русском

Злісних боржників в Україні з кожним роком більшає. Тож, на допомогу досить часто нахабним державним виконавцям, приходять приватні.

Службу планують запустити до кінця року. У мін'юсті підрахували: країні потрібно понад 2 тисячі таких фахівців. Аби вони не стали звичайними "вибивайлами", за ними пильно стежитиме держава.

Юрисдикція приватних виконавців буде обмеженою. Зокрема, вони не займатимуться провадженнями, що стосуються вселення-виселення із житла, відібранням дитини, а також їх не стосуються ті рішення, де учасником виконавчого провадження є держава. Усі претенденти на цю посаду повинні пройти навчання у виконавчій службі. Перші курси уже стартували.

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Проте, експерти побоюються, аби ця реформа не узаконила добре відомі коректорські контори, які займатимуться "віджиманням" грошей, майна та рейдерськими захопленнями.

Водночас заспокоюють, мовляв, реформа з приватними нотаріусами прижилася в Україні. Тож, сподіваються, що і нові приватні виконавці встановлять правосуддя. Якщо в Україні воно взагалі можливе.

Теги: Україна гроші
Джерело: 24 Канал
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