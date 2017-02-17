Хто з міністрів найбільш активно використовує Facebook: інфографіка

70% дописів на своїх сторінках українські міністри роблять під час робочого дня.

Про це повідомив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

За даними досліджень, дописи урядовців зазвичай стосуються їхньої діяльності та аналізу загальнополітичної ситуації в країні, міжнародних подій та святкових дат.

Лідером серед представників уряду виявився міністр молоді і спорту Ігор Жданов – він за місяць опублікував 44 дописи. Найменш активним користувачем Facebook є глава Мінфіну Олександр Данилюк, який за місяць опублікував всього лиш один допис.

Ще п'ятеро міністрів не мають створених сторінок у соцмережі. Серед них – міністр закордонних справ Павло Клімкін, який, як відомо, активно користується акаунтом у Twitter.

"Серед членів уряду, які найактивніше користувалися Facebook у робочий час: міністр молоді і спорту Ігор Жданов (83% дописів опубліковано в робочий час), міністр економрозвитку Степан Кубів (79%), міністр оборони Степан Полторак (79%), міністр освіти Лілія Гриневич (71%), в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун (67%), міністр соцполітики Андрій Рева (67%), міністр інфраструктури Володимир Омелян (61%) та міністр екології Остап Семерак (61%)", – йдеться у повідомленні.

До слова, у Великобританії діє спеціальна "Інструкція щодо використання соціальних медіа державними службовцями". Серед правил: перевірка достовірність опублікованої інформації, утримуватися від участі у конфліктних ситуаціях, уникати дописів про особисте життя та інше.