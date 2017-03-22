10:09
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Українського журналіста, якого затримали в Москві – відпустили.
Випуск новин
01:13, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Хто з українців отримує найбільшу пенсію: названо суми

09:07, сьогодні 893 Читать новость на русском
Пенсії
Пенсії

Майже два мільйони пенсіонерів в Україні отримують менше 1400 гривень пенсії. Однак є й ті, на чиї рахунки з Пенсійного фонду надходять десятки тисяч гривень в місяць.

Найбільшу пенсію в Україні отримує Герой України, пілот-випробувач. Її розмір – 58,7 тисяч гривень. Та сучасним пенсіонерам такі виплати не можуть встановити. Адже уряд встановив обмеження в розмірі 10,7 тисяч гривень. Але змінювати вже призначені виплати заборонено законом, пише Сегодня.

Однак є ті, хто ці обмеження вже в цьому році можуть обійти. Мова йде про суддів. Для них Конституційний суд норму обмеження скасував. А зважаючи на те, що суддя Конституційного суду отримуватиме 292 тисячі гривень зарплати, то його пенсія становитиме 226 тисяч гривень на місяць (80 відсотків від зарплати).

У той же час середній розмір пенсії в Україні – 1828 гривень. Проте майже два мільйони українських пенсіонерів отримують менше 1400 гривень, 2,4 мільйона – менше 1500 гривень. Серед тих, хто отримує понад 10 тисяч гривень – 19 тисяч українців. Серед них судді, в яких середня пенсія розміром 22 тисячі гривень, та народні депутати – 15 тисяч гривень. Вченим держава віддячила виплатою у розмірі 3,7 тисяч гривень.

Читайте також: Коли нарешті стартує нашуміла пенсійна реформа і чого від неї очікувати

Теги: Україна Пенсіонери Пенсійна реформа Судді
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому
сьогодні, 10:01 Чому "гібридна" війна з Росією триває так довго
Володимир Горбач 17
Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
сьогодні, 08:01 Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
Наталія Лебідь 661
Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
21 березня, 22:03 Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
Николай Воробьев 2356
Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
21 березня, 21:15 Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
Яніна Ткачук 854
Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
21 березня, 20:20 Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
Дмитро Бобрицький 2588
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Вчені в Україні подаватимуть інтелектуальні декларації
 7 листопада 2016 , 14:56
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
За добу Україна не втратила жодного бійця на Донбасі
 5 жовтня 2016 , 13:08
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук