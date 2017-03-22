Хто з українців отримує найбільшу пенсію: названо суми

Майже два мільйони пенсіонерів в Україні отримують менше 1400 гривень пенсії. Однак є й ті, на чиї рахунки з Пенсійного фонду надходять десятки тисяч гривень в місяць.

Найбільшу пенсію в Україні отримує Герой України, пілот-випробувач. Її розмір – 58,7 тисяч гривень. Та сучасним пенсіонерам такі виплати не можуть встановити. Адже уряд встановив обмеження в розмірі 10,7 тисяч гривень. Але змінювати вже призначені виплати заборонено законом, пише Сегодня.

Однак є ті, хто ці обмеження вже в цьому році можуть обійти. Мова йде про суддів. Для них Конституційний суд норму обмеження скасував. А зважаючи на те, що суддя Конституційного суду отримуватиме 292 тисячі гривень зарплати, то його пенсія становитиме 226 тисяч гривень на місяць (80 відсотків від зарплати).

У той же час середній розмір пенсії в Україні – 1828 гривень. Проте майже два мільйони українських пенсіонерів отримують менше 1400 гривень, 2,4 мільйона – менше 1500 гривень. Серед тих, хто отримує понад 10 тисяч гривень – 19 тисяч українців. Серед них судді, в яких середня пенсія розміром 22 тисячі гривень, та народні депутати – 15 тисяч гривень. Вченим держава віддячила виплатою у розмірі 3,7 тисяч гривень.

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