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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Художниця зробила влучну карикатуру на слова Путіна про Анну Ярославну

08:56, сьогодні 6066 Читать новость на русском
Путін і Анна Ярославна
Путін і Анна Ярославна / Євгенія Олійник

Художниця Євгенія Олійник показала власне бачення заяви президента Росії Володимира Путіна про "російську" Анну Ярославну.

Роботу художниці у Twitter розмістили Крим.Реалії.

На своєму малюнку Олійник зобразила Путіна, який домалював дочці князя Ярослава Мудрого російський кокошник.

Читайте також: Путін привласнив Анну Ярославну: найцікавіше з соцмереж

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Теги: Україна Володимир Путін Історія
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