Ідеолога сепаратистської "ХНР" кинули за ґрати

Київський райсуд Харкова визнав лідера руху "Юго-Восток" 69-річного Юрія Апухтіна винним в організації масових заворушень і засудив до 6 років позбавлення волі.

Як повідомили у Харківській прокуратурі, в суді довели, що Юрій Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської облдержадміністрації. Він неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення "Харківської народної республіки" та так званої "Конституції ХНР".

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Про створення руху "Юго-Восток" оголосили на мітингу в Харкові 30 березня 2014 року. Координатор руху Юрій Апухтін заявив, що рух вимагатиме створення "південно-східної федеративної республіки" в складі України з розширеними повноваженнями та широкою автономією, а також надання державного статусу російській мові.