Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу

Дональд Трамп офіційно став 45-им президентом США і замінив на цьому пості Барака Обаму. Через три роки після окупації Росією українських територій "Рошен" врешті закриває свою фабрику у Ліпецьку.

Інавгурація Трампа

Дональд Трамп офіційно вступив на пост президента США. Республіканець склав присягу 20 січня у Вашингтоні.

Під час своєї інавгураційної промови Трамп цитував власні передвиборчі гасла: він пообіцяв зробити Америку великою знову, побороти тероризм та покращити життя простих американців.

Також присягу склав новий віце-президент США Майк Пенс.

Під час інавгурації Трампа Вашингтон охопили масові протести – мітингувальники били вікна, викрикували антитрампівські гасла та намагалися перешкодити царемонії. Протести не припинилися і після завершення присяги.

44-й президент США Барак Обама покинув інавгурацію Трампа на військовому вертольоті.

Закриття фабрики "Рошен" у Росії

Корпорація "Рошен" закриває Липецьку кондитерську фабрику. Раніше повідомлялось, що продаж філії Липецької фабрики "Рошен" був неможливим через арешт майна, накладений слідчим комітетом Росії в рамках порушеної кримінальної справи.

Повна зупинка виробництва та консервація виробничих та інфраструктурних об'єктів запланована на квітень 2017 року.

У прес-службі компанії також запевнили, що через спад виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Станом на початок 2017 року залишилось працювати приблизно 700 осіб, яких заздалегідь проінформували про майбутнє зупинення діяльності фабрики.

Фото дня

Співачка з українським походженням, 16-річна Джекі Іванко заспівала гімн США під час інавгурації Дональда Трампа.

Відео дня

Зять Трампа виявився нащадком українських євреїв, які емігрували до США.

Курйоз дня

Інавгураційна промова Дональда Трампа багатьом видалась схожою на промову терориста Бейна з фільму "Темний лицар повертається" Крістофера Нолана.