Індія вирішила відмовитися від російських літаків на користь українського Ан-178

Індія більше не зацікавлена у російських літаках Іл-214, на розробку яких пішло 17 років. Натомість країна зосередиться на українському Ан-178.

Планувалося, що Іл-214 мав замінити застарілі літаки Ан-12, які використовуються у Збройних силах Індії та російських військах. Роботу над ним розпочали ще у 2000 році, а в 2007 до його розробки приєдналась й Індія. Над розробкою літака працювали авіакомплекс імені Ільюшина, НПК "Іркут" і індійська компанія Hindustan Aeronautics. Та за цей час літак і не створили, і він існує лише в макеті. Тому Індія вирішила призупинити свою участь у цьому проекті, передає BBC.

Літак, який був потрібен Індії, мав мати вантажопідйомність близько 20 тонн, а також бути придатний для використання на високогірних аеродромах з ґрунтовим покриттям. У підсумку в минулому році Індія підписала договір про спільну розробку схожого літака з українською корпорацією "Антонов", у якої вже є літаючий прототип транспортника Ан-178.

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