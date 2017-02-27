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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Інформатора "ЛНР" затримали на Донбасі

06:07, сьогодні 120
Зловмисника затримали івано-франківські нацгвардійці
Зловмисника затримали івано-франківські нацгвардійці / Соцмережі

У зоні проведення Антитерористичної операції івано-франківські нацгвардійці затримали підозрюваного у співпраці з представниками так званої "Луганської народної республіки".

Про це йдеться на офіційному сайті Нацгвардії.

Зазначається, що затримання сталося на блокпосту поблизу Станиці Луганської під час здійснення контрольно-перепускного режиму.

"Під час перевірки автомобіля ВАЗ та особистих документів пасажирів, громадянин почав помітно нервувати. При поверхневому огляді у громадянина К. було виявлено пакет документів з реєстрацією "Луганської народної республіки" та зовнішній накопичувач пам’яті", – розповів підполковник Геннадій Пітик.

Опісля гвардійці повідомили СБУ про подію

"Останні підтвердили факт підозри затриманого у сприянні діяльності формування "ЛНР". Громадянина було передано працівникам СБУ для подальших слідчих дій", – додав військовий.

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Теги: Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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