"Інтер" виступив проти української мови в ефірі та захищає російську

Керівники телеканалу "Інтер" стверджують, що закон про українську мову в телевізійному просторі сприятиме лише занепаду українського телебачення, натомість з російською в ефірі українці почуватимуться набагато комфортніше.

Відповідну позицію "Інтер Медіа Груп" оприлюднила на офіційному сайті свого головного телеканалу.

"Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання полягає не у ставленні до мов – української чи російської. Питання у ставленні до прав людини. Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, крім російського, в Україні є 17", – стверджує прес-служба медіа-групи.

Також представники мовника вважають, що мовний закон не сприяє розвитку українського телебачення, а навпаки завдасть серйозної шкоди.

Неможливо створити в потрібному обсязі якісний контент українською мовою або в аналогічних обсягах зробити якісний дубляж – отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою. Ємність українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон,

– вважають керівники "Інтера".

Також вони назвали російську мову однією зі світових.

"Цією мовою мільйонними тиражами видається навчальна та художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна українців позбавляти доступу до такого важливої контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, – скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", – наголошують у "Інтер Медіа Груп".

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Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.

