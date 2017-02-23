Іракські війська розпочали штурм аеропорту Мосулу

Урядові війська Іраку розпочали атаку аеропорту Мосулу, підконтрольного бойовиками "Ісламська держава".

Про це повідомляє BBC.

В спецоперації беруть участь тисячі військовослужбовців, задіяна артилерія та військово-повітряні сили.

Окрім штурму аеропорту проводиться захоплення військового табору "Ісламська держава" Ель-Газлані. Таким чином уряд Іраку контролюватиме південні маршрути міста Мосул.

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Як повідомляється, ООН висловило занепокоєння про безпеку мирних жителів під час бойових дій, адже внаслідок попередній військових сутичок вкінці січня 2017 року майже половина жертв не мала відношення до конфлікту.

Наразі евакуйовано 160 тисяч людей із Мосулу та його околиць.