11:26
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин
23:51, 22 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Іракські війська розпочали штурм аеропорту Мосулу

10:47, сьогодні 232 Читать новость на русском
Іракські війська
Іракські війська / dw.com

Урядові війська Іраку розпочали атаку аеропорту Мосулу, підконтрольного бойовиками "Ісламська держава".

Про це повідомляє BBC.

В спецоперації беруть участь тисячі військовослужбовців, задіяна артилерія та військово-повітряні сили.

Окрім штурму аеропорту проводиться захоплення військового табору "Ісламська держава" Ель-Газлані. Таким чином уряд Іраку контролюватиме південні маршрути міста Мосул.

Читайте також: Бої за Мосул: ризикований фоторепортаж з центру бойових дій

Як повідомляється, ООН висловило занепокоєння про безпеку мирних жителів під час бойових дій, адже внаслідок попередній військових сутичок вкінці січня 2017 року майже половина жертв не мала відношення до конфлікту.

Наразі евакуйовано 160 тисяч людей із Мосулу та його околиць.

Теги: війна Ірак
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как перейти от блокады к энергетической независимости от ОРДЛО : 8 простых шагов
сьогодні, 10:01 Как перейти от блокады к энергетической независимости от ОРДЛО : 8 простых шагов
Ціна держави 592
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 5603
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
22 лютого, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
Євгенія Мазур 4996
Червоне світло для
22 лютого, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 1331
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
22 лютого, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 636
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
В аеропортах Москви скасували десятки рейсів
 31 грудня 2016 , 19:45 3
У Криму на дно пішла яхта з пасажирами
26 серпня 2016 , 15:14
Україна подає позов на Росію до Гаазького трибуналу
 16 січня , 15:05 38
Суд дозволив вилучити у МЗС оригінал скандальних "Харківських угод"
 3 січня , 21:21 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук