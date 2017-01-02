Італію сколихнув новий землетрус

Новий землетрус магнітудою 4,1 стався минулої ночі в італійській провінції Перуджа.

Про це повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології Італії.



Епіцентр підземних поштовхів заліг на північ від міста Сполето на глибині близько восьми кілометрів від земної поверхні. Інформації про жертви і руйнування не надходило.

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Як відомо, саме в цьому районі центральної Італії в другій половині 2016 року сталась три руйнівних землетруси. Перше з них магнітудою 6,0 було зафіксовано 24 серпня, його жертвами стали майже 300 людей.