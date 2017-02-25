Із покійного мера Луцька ніяк не знімуть повноваження

Міський голова Луцька Микола Романюк помер на початку лютого. Втім, досі депутати не спромоглися зняти з нього повноваження.

Це питання винесли на позачергову сесію, втім, до спільного рішення народні обранці так і не дійшли. Адже депутати зірвали засідання, тому в залі була недостатня кількість голосів для прийняття рішення.

На сьогодні визнання і взяття до відома Луцькою міською радою факту смерті міського голови ми неспроможні провести через те, що в залі присутні депутати, які абсолютно повністю саботують реєстрацію на пленарному засіданні,

– зазначила секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко.

Саме Юлія Вусенко повинна тимчасово виконувати обов'язки мера. Її колеги по "Самопомочі" стверджують, що у міськраді депутати саботують засідання навмисно, аби не допустити Вусенко до влади.

Це є домовленість. Я можу повторитися, що справді, можливо це домовленість іде. Якісь речі в бізнесі, комусь можливо в посадах,

– додала депутат Луцької міської ради від "Самопомочі" Алла Надточій.

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Опоненти ж усе пояснюють порушенням процедури. Мовляв, питання про зняття повноважень мали винести на сесію упродовж 15 днів після смерті Романюка, тобто до 18 лютого.

Протягом 15 днів повинна була бути проведена ця сесія, прийнято рішення і направлено звернення до Верховної Ради,

– наголосив депутат Луцької міської ради від "Батьківщини" Григорій Пустовіт.

Окрім цього, депутати звинувачують секретаря в перевищенні повноважень. Мовляв, вона не мала права скликати позачергову сесію.

Сесія скликана не за порядком, вона скликана за один день до її проведення і для того, щоби прийняти те рішення, яке на неї виноситься, в секретаря було безліч часу, починаючи з 3 лютого,

– повідомив депутат Луцької міської ради від "УКРОПу" Ігор Поліщук.

Депутати сперечались та шукали винного близько 7 годин. Зрештою оголосили перерву, а потім узагалі вирішили перенести сесію на невизначений термін.