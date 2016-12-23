Ізраїльська компанія заплатить чималий штраф через хабарництво в Україні

Ізраїльський фармакологічний концерн Teva заплатить 519 мільйонів доларів штрафу через те, що її представники давали хабарі чільним посадовцям різних країн, зокрема, України.

Однак сам штраф компанія заплатить у США, пише DW.

Як заявили у четвер, 22 грудня, у міністерстві юстиції США, в ході розслідування встановлено, що представники компанії давали хабарі чільним посадовцям різних країн, зокрема, України, Росії та Мексики, в обмін на сприяння у просуванні ліків на їхніх ринках.

Teva погодилась на сплату штрафу після того, як її російська дочірня компанія була визнана винною у порушенні закону про корупцію за кордоном, після чого вона підписала угоду щодо відтермінування судового переслідування, повідомили у мін'юсті США.

У рамках цієї справи розглядалась і корупційна схема в Україні, яка стосується 2001 та 2011 років, повідомляє AFP. Встановлено, що компанія давала хабарі українському урядовцеві, який, у свою чергу, сприяв просуванню ліків Teva на українському внутрішньому ринку.

У самому фармоконцерні запевнили, що розпочали перевірки ще на початку 2012 року і звільнили усіх причетних до корупційних схем.

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