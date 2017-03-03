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Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов'язків глави ДФС

12:47, сьогодні 433 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / biz.censor.net.ua

Кабінет міністрів України усунув від виконання обов'язків глави ДФС Романа Насірова на час проведення розслідування щодо зловживання службовим становищем.

Рішення було прийняте 3 березня під час позачергового засідання Кабміну.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що необхідно забезпечити абсолютно об’єктивне і неупереджене розслідування щодо Романа Насірова.

"Ми за те, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, відкритим і ефективним. Якщо людина винна, то вона повинна бути покарана. Якщо не винна – то вона повинна бути виправдана. Але тут тільки питання часу і ефективності слідчих дій", – сказав Гройсман.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров.

Він підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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