Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов'язків глави ДФС

Кабінет міністрів України усунув від виконання обов'язків глави ДФС Романа Насірова на час проведення розслідування щодо зловживання службовим становищем.

Рішення було прийняте 3 березня під час позачергового засідання Кабміну.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що необхідно забезпечити абсолютно об’єктивне і неупереджене розслідування щодо Романа Насірова.

"Ми за те, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, відкритим і ефективним. Якщо людина винна, то вона повинна бути покарана. Якщо не винна – то вона повинна бути виправдана. Але тут тільки питання часу і ефективності слідчих дій", – сказав Гройсман.

Читайте також: Ситник розповів цікаві деталі, як детективи НАБУ шукали Насірова

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров.

Він підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.