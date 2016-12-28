Кабмін визначився з головними напрямками роботи до 2020 року

Кабінет міністрів підготував план пріоритетних дій до 2020 року, де визначив п'ять основних цілей.

Таку заяву під час засідання уряду зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"План базується на п'яти пріоритетах. Фундамент і основа – це економіка і економічне зростання, те, що нам потрібно досягти. Цього року ми вже бачимо зростання. Також до пріоритетів входять управління та розвиток людських ресурсів, а також безпека і оборона", – підкреслив він.

Крім того, за словами очільника уряду, в планах Кабміну проведення земельної реформи.

"До 2020 року ми повинні провести якісну реформу. Уряд має стимулювати розвиток агропромислового комплексу через різні програми підтримки. Також повинна бути створена нова система, що відповідає за якість і безпеку продуктів харчування", – резюмував Гройсман.

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