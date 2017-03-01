Кабмін встановив правила ввезення і вивезення товарів з АТО

Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів у район або з району проведення АТО.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 березня в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення передбачає установку контрольних пунктів, які будуть займатися відстеженням переміщення і відповідності рішень, які ми приймаємо. Найголовніше – все те, що буде прийнято – дозволено, все інше заборонено, абсолютно все,

– сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман перед прийняттям рішення.

Представляючи проект рішення Кабміну, начальник штабу Антитерористичного центру при СБУ Геннадій Кузнецов зазначив, що проект порядку спрямований на визначення правового режиму переміщення товарів, в тому числі визнаних гуманітарною допомогою в райони або з районів проведення АТО через лінію зіткнення або в її межах.

За його словами, дія цього документа поширюється на фізосіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.

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Суб'єктам господарювання забороняється переміщати на тимчасово неконтрольовану територію і з неконтрольованої за винятком продуктів харчування, згідно з законом України про безпечність та якість харчових продуктів, які переміщуються в складі гуманітарних вантажів, лікарських препаратів, теж дозволені виключно в складі гуманітарних вантажів, товарів і продукції, в тому числі, які забезпечують функціонування і обслуговування або необхідні у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузей, об'єктів критичної інфраструктури,

– сказав Кузнецов.