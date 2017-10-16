Какую опасность несет партия, которая обожает Путина

Какую общеевропейскую тенденцию продемонстрировала победа на выборах в Австрии партии Себастьяна Курца и почему в США Дональд Трамп очень хотел оценить интеллект госсекретаря Рекса Тиллерсона с помощью теста IQ

Ультраправая Австрия

Жители Австрии в минувшее воскресенье выбирали себе новый парламент. По сути же, это было голосование и за канцлера, поскольку правительство формирует победившая партия.

Судя по всему, определять политику Австрии в ближайшие годы будет малоизвестный у нас политик Себастьян Курц. В принципе, этого человека не очень хорошо знают и в Европе.

Дело в том, что ему всего 31 год. Если он сумеет сформировать коалицию, то станет самым молодым в Европе руководителем государства. Француз Эммануэль Макрон уже не будет "всех милее, всех румяней и белее". Но это так, к слову.

Курцу сейчас придется создать коалицию. А дело это грозит оказаться весьма непростым. Его правая !"Народная партия" получила треть голосов, но конкуренты тоже выступили неплохо. Ультраправые из Партии свободы набрали 27 процентов, а социал-демократы 26. Остальные голоса достались мелким партиям.

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В прошлом Курц не раз заявлял, что не будет формировать коалицию с левыми, поэтому единственным вариантом для него остается блок с ультраправыми. И это у многих в Европе вызывает очень большие вопросы. Партия свободы в 1999 году стала первой в ЕС, победившей на национальных выборах. Тогда весь континент устроил ей бойкот и обструкцию. Но сейчас ультраправые победно шагают по всей Европе, поэтому никому уже нет особого дела до маленькой Австрии.

Сама же эта партия ностальгирует по Рейху, обожает Владимира Путина, считает необходимым признать Крым российским и так далее – по списку. Учитывая, что ее отставание от победителя всего несколько процентов, ультраправые будут оказывать очень серьезное влияние на политику страны.

Я даже больше скажу. Победившая "Народная партия" Курца называется правой, но по старым меркам и сама вполне могла бы называться ультраправой. Ее программа включает в себя практически полный запрет за иммиграцию.

Тех мигрантов, кто уже приехал, обяжут проходить языковые курсы и курсы интеграции. Тех, кто не захочет, сначала оштрафуют, потом и вовсе катапультируют. Такие взгляды, в общем, запросто можно назвать ультраправыми.

В то же время Курц выступает за сохранение ЕС, за снижение налогов и социальных выплат, а также ратует за полное равноправие. В руководстве его партии есть этнические турки, евреи, люди с инвалидностью, а половину всех парламентариев составляют женщины.

Впрочем, большинство комментаторов сейчас отмечают иное. Австрия стала первой европейской страной, где крайне правые и ультраправые в сумме набрали почти 60 процентов голосов – намного больше половины.

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В последние десятилетия именно Австрия задавала тон политического развития Европы. То, что происходило там, вскоре распространялось и на остальные страны региона. Если новое, правое правительство этой страны добьется успеха в экономике и, конечно, в борьбе с нелегальной иммиграцией, ее пример будет очень заразителен для соседей.

Из-за этого с большой долей уверенности можно сказать, что через один-два избирательных цикла по всей Европе появятся правые правительства. А сотрудничество с ярыми националистами перестанет быть табу для больших, укорененных партий. Похоже, что в европейской политике начинается новая эпоха!

Трамп против Тиллерсона

В одной из недавних передач я рассказывал о некотором охлаждении в отношениях между президентом США и его госсекретарем. Началось там с разногласий по разрешению северокорейского ядерного кризиса, а закончилось тем, что Рекс Тиллерсон обозвал Дональда Трампа "конченым дебилом". По крайней мере, так утверждал телеканал NBC.

Многие тогда не поверили в достоверность этой истории, но, похоже, зря, так как она получила продолжение. Трамп, видимо, оскорбился и предложил Тиллерсону публично пройти тест на IQ, чтобы выяснить, кто из них умный, а кто – не очень.

Окружение едва отговорило главу государства от этой затеи. Если бы тест и правда провели, то пришлось бы признать, что кто-то из них двоих если и не болван, то поглупее другого. Кроме того, публичное оглашение результатов теста на IQ самого Трампа могло вызвать еще один скандал. Слова Тиллерсона могли получить документальное, так сказать, подтверждение.

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В общем, историю почти удалось замять, когда снова подал голос сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер. Этот человек уже объявил об уходе в отставку, поэтому стесняться в выражениях ему уже ни к чему. Он обрушился на президента с водопадом критики, обвинил его в полном непонимании внешней политики и того, как вести дипломатию. В частности, Коркер поделился такой интересной мыслью: по его словам, Трамп своими твитами по внешнеполитическим вопросам "публично кастрировал Тиллерсона".

Имеется в виду, что все усилия главы Госдепартамента по урегулированию северокорейской ядерной проблемы идут на смарку, когда Трамп в своем твиттере просит Тиллерсона "не тратить попусту время" на разговоры с Ким Чен Ыном. Тиллерсону пришлось идти на интервью в телевизор, чтобы опровергнуть слухи о своей кастрации. В эфире CNN в ответ на соответствующий вопрос, он заявил: "Я недавно проверял. Все у меня на месте".

Одновременно он уверил ведущего, что дипломатия работает и попытки уладить дело миром будут продолжены, как он выразился, "пока не упадет первая бомба".

Тем не менее разговоры о "дебилах", тестах на умственное развитие и «кастрации» явно не добавляют слаженности работе администрации Белого дома. По мнению вашингтонского политического эксперта Дэвида Смита, президентство Трампа «разваливается». Он разругался вообще со всеми. Реформа системы медицины, Северная Корея, а также новые проблемы с Ираном рассорили Трампа со всем Вашингтоном и с большинством иностранных союзников США.

В этом смысле откровения Боба Коркера – это только начало. Скоро с резкой критикой в адрес президента начнут выступать и другие политики, включая его союзников из Республиканской партии.

Возможно, что серьезный раскол начнется из-за иранского вопроса. Вопреки мнению почти всего мира и большинства американских политиков, Трамп собирается выйти из соглашения по ядерной сделке с Тегераном.

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Это грозит гигантским валом новых проблем на Ближнем Востоке – от создания Ираном собственного ядерного оружия до начала новой гигантской войны в регионе. Даже в администрации Трампа не все понимают, какой смысл обострять ситуацию снова, но он на это обострение идет – как будто Северной Кореи ему мало.

Вообще, то, что сейчас происходит в Вашингтоне, действительно очень похоже на сумасшедший дом. Нам остается только надеяться, что в порыве страсти никто не захочет нажать на большую красную кнопку в каком-нибудь чемоданчике.