Канада зробила заяву щодо паспортів "ЛНР" і "ДНР"

Канада не визнає ані "Донецьку народну республіку", ані "Луганську народну республіку" як держави.

Про це заявили у Міністерстві імміграції, громадянства та біженців Канади, передає "Укрінформ".

"Зазвичай паспорт вважається прийнятним проїзним документом для імміграційних цілей, якщо Канада дипломатично визнала як державу того, хто видав цей паспорт. Канада не визнає "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку" як держави", - наголосили у відомстві.

Відтак, власники так званих паспортів "ЛДНР" не зможуть потрапити за ними на територію Канади.

Читайте також: Канада готує чималу допомогу Україні для боротьби з Росією

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін. Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелегітимні органи влади.



За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, підписуючи відповідний указ, президент керувався виключно гуманітарними міркуваннями та документ не порушує Мінських домовленостей.