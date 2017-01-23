Кандидат у президенти Франції заговорив про неефективність санкцій проти Росії

Претендент на крісло президента Франції Франсуа Фійон вважає, що економічні санкції проти Росії вже не дієві.

Про це він заявив у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує Deutsche Welle.

Попри неефективність антиросійських санкцій він переконаний, що Москва має зробити крок назустріч, щоб обмежувальні заходи були скасовані.

"Ми повинні знайти інший спосіб вести розмову (з Росією – ред.)", – сказав Фійон.

Водночас кандидат у президенти Франції категорично виступає проти діалогу нового президента США Дональда Трампа із Путіним, за його словами, "коштом Європи".

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Це зашкодить Європі, якщо Трамп діятиме за нашою спиною, чого не можна виключати,

– підкреслив правоконсервативний політик, якому пророкують перемогу на виборах у Франції.

На думку Фійона, Україна зі свого боку теж не виконує своєї частини зобов'язань для забезпечення миру на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ще один кандидат у президенти Франції одіозна Марін Ле Пен заявила, що Росія цілком законно анексувала в України Крим.