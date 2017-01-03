Кандидату в президенти Франції можуть заборонити в'їзд в Україну

Одіозній французькій націоналістці Марін Ле Пен можуть заборонити в'їзд в Україну через її висловлювання про Крим.

На її скандальні заяви щодо анексії Росією українського Криму вже відреагували у Службі безпеки України.

У СБУ не відкидають, що через це лідерці "Національного фронту" та одному з потенційних майбутніх президентів Франції можуть заборонити в’їзд в Україну.

Якщо офіційні особи роблять такі заяви, то наша служба і Міністерство закордонних справ оцінюють їх і реагують відповідним чином. Я не виключаю, що Ле Пен буде закритий в'їзд або будуть прийняті ще якісь заходи,

– цитує керівника апарату голови Служби безпеки України Олександра Ткачука "Обозреватель".

Водночас він наголосив, що остаточне рішення з цього питання має винести не СБУ, а МЗС України.

Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною.