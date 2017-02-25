Карнавал в Ріо розпочався гучним скандалом

У Ріо-де-Жанейро розпочався традиційний карнавал, втім цього року до видовища втрутилася політика.

Відкриття бразильського карнавалу ледь не зірвав новий мер Ріо-де-Жанейро – євангельський пастор Марсело Крівеллі. Він спочатку відклав початок дійства, потім сказав, що його дружині стало погано і на свято не прийшов.

Також мер відмовився від традиційної церемонії – передачі символічного ключа міста королю карнавалу Момо, якого щороку обирає спеціальне журі. Замість себе Крівеллі делегував керівника агентства з туризму Ріо-де-Жанейро. Така поведінка мера обурила учасників та глядачів. Вони переконані, що справа не в дружині, а у релігійних поглядах.

Я вважаю, що це неправильно. Мер повинен бути тут та привітати усіх присутніх. Якщо він пішов у політику, то не повинен змішувати її з релігією,

– зазначила глядачка Кармен.

Попри непорозуміння, карнавал таки стартував.

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Водночас на вулиці Ріо вийшли й мітингарі, що невдоволені політикою президента Бразилії Мішеля Темера.

Треба припинити таку політику. При владі залишають одні й ті самі люди. Можновладці протягують на ключові посади своїх дітей і внуків, і цим ставлять нас усіх у нерівні умови,

– повідомив студент Сантос да Роша.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро триватиме до кінця місяця. За цей час у столиці Бразилії проведуть численні театралізовані дійства, ігри та конкурси. Свою майстерність покажуть тисячі танцюристів. Під час свята змагатимуться кілька бразильських шкіл самби.