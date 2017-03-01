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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Катастрофа для нинішнього керівництва України, – Соболєв про напад на блокадників

09:38, сьогодні 1500 Читать новость на русском
Єгор Соболєв
Єгор Соболєв / Getty Images

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв стверджує, що існує добрий легітимний вихід, який поставить крапку щодо блокади Донбасу.

Відповідний допис з’явився у Facebook.

Напад на людей, які зберегли нашу Незалежність у 2014-ому і борються за неї зараз, обернеться катастрофою для нинішнього керівництва держави. Прохання усвідомити це як нинішньому міністру внутрішніх справ, так і нинішньому Президенту,
– наголошує політик.

За його словами, щоб розв’язати проблему блокади Донбасу, слід ухвалити закон "Про тимчасово окуповану територію", що заборонить торгівлю на крові, яка все більше обурює суспільство.

"Сьогодні представили цей план аналітикам НАТО в штаб-квартирі альянсу, який здатний (і все серйозніше готується) зупинити російську агресію в Європі. Європа, що на відміну від України, запровадила і зберігає реальні економічні санкції проти путінської Росії", – резюмував Соболєв.

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Нагадаємо, 28 лютого редут блокади торгівлі у Кривому Торці атакували "тітушки", які спробували захопити тепловози з вугіллям та знищити редут. У результаті три людини отримали травми: перелом ноги, черепно-мозкову травму і ножове поранення.

Штаб блокади торгівлі з окупантами своєю чергою вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької поліції.

Згодом очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив відео нападу на блокувальників.

Теги: Україна Політика Блокада Єгор Соболєв Президент України Кабінет Міністрів України Законодавство
Джерело: 24 Канал
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