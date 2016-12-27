  • укр
  • рус
07:42
27 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, 26 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, 26 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного
Випуск новин
23:46, 26 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Катастрофа Ту-154: свідок з ФСБ розповів, як падав російський військовий літак
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Катастрофа Ту-154: свідок з ФСБ розповів, як падав російський військовий літак

06:28, сьогодні 3738 Читать новость на русском
Російський військовий Ту-154 впав у Чорне море
Російський військовий Ту-154 впав у Чорне море / Getty Images

ФСБ Росії повідомила про те, що "встановлено очевидців падіння авіалайнера", одним із яких виявився співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ, який перебував у момент аварії на катері в акваторії Сочі.

Про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

За словами свідка, уранці 25 грудня він став мимовільним очевидцем інциденту.

Літак, що вилетів з аеропорту Адлер, замість того щоб набрати висоту, став швидко знижуватися до поверхні моря – так ніби збирався здійснити на ній посадку. Однак навіть для посадки положення лайнера в просторі здалося дивним. Складалося враження, що Ту-154 йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим вгору носом,
– розповів співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ.

Також він додав, що у цей момент лайнер був схожим на мотоцикл, якого водій поставив на заднє колесо.

Ще через мить літак зачепив поверхню моря хвостом, який відвалився після удару, звалився у хвилі та швидко затонув,
– підкреслив очевидець.

Експерти таку картину подій пов'язують з діями екіпажу літака.

Відрив від смуги Ту-154 здійснив на штатній, за повідомленням ФСБ, швидкості – 345 кілометрів на годину та почав підніматися. Однак уже за кілька секунд машина стала втрачати швидкість і, відповідно, висоту. Відбутися це могло перш за все через помилкові дії пілотів, які спробували дуже енергійно підняти машину вгору. Таким чином, імовірно, літак було виведено на надто критичні кути атаки, що призвело до втрати швидкості та підйомної сили на крилах, а також до зниження Ту-154 до поверхні моря,
– передає ресурс думку фахівців.

Також вони провели паралелі з літаком Ту-154, який в серпні 2006 року летів за маршрутом Анапа – Санкт-Петербург і розбився під Донецьком – тоді також авіасудно опинилося в схожій ситуації.

Не відкидають спеціалісти і версію щодо технічних факторів. До прикладу, могли статися перевантаженість літака, порушення центрування лайнера його вантажем, неправильна робота закрилків або стабілізатора машини, а також раптовий спад тяги двигунів.

Вищевикладені версії опосередковано підтвердили в офіційному повідомленні ФСБ, в якому серед можливих причин катастрофи називалися "помилка пілотування та технічна несправність літака",
– резюмує видання.

Читайте також: У мережі з'явилися кадри знайдених уламків російського Ту-154

Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся до Сирії. На його борту перебували 92 людини.

Пізніше з’явилась інформація, що силових структурах Росії не розглядають версію теракту як одну з основних версій катастрофи літака.

Крім того, у Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа – це не теракт.

Теги: Новини Росії Розслідування авіація Катастрофа Падіння російського літака Ту-154 ФСБ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Відомий співак образив загиблих у Дніпрі поліцейських, щоправда потім вибачився
 27 вересня , 14:59 38
Російські платіжні системи заборонили в Україні
18 жовтня , 14:12 55
Скільки росіян отримали громадянство України з 2014 року: вражаюча цифра
26 грудня , 17:47 2
Затриманий "терорист" на кордоні з Кримом виявився екс-військовим ЗСУ
 10 серпня , 19:18
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук