Катастрофа Ту-154: свідок з ФСБ розповів, як падав російський військовий літак

ФСБ Росії повідомила про те, що "встановлено очевидців падіння авіалайнера", одним із яких виявився співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ, який перебував у момент аварії на катері в акваторії Сочі.

Про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

За словами свідка, уранці 25 грудня він став мимовільним очевидцем інциденту.

Літак, що вилетів з аеропорту Адлер, замість того щоб набрати висоту, став швидко знижуватися до поверхні моря – так ніби збирався здійснити на ній посадку. Однак навіть для посадки положення лайнера в просторі здалося дивним. Складалося враження, що Ту-154 йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим вгору носом,

– розповів співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ.

Також він додав, що у цей момент лайнер був схожим на мотоцикл, якого водій поставив на заднє колесо.

Ще через мить літак зачепив поверхню моря хвостом, який відвалився після удару, звалився у хвилі та швидко затонув,

– підкреслив очевидець.

Експерти таку картину подій пов'язують з діями екіпажу літака.

Відрив від смуги Ту-154 здійснив на штатній, за повідомленням ФСБ, швидкості – 345 кілометрів на годину та почав підніматися. Однак уже за кілька секунд машина стала втрачати швидкість і, відповідно, висоту. Відбутися це могло перш за все через помилкові дії пілотів, які спробували дуже енергійно підняти машину вгору. Таким чином, імовірно, літак було виведено на надто критичні кути атаки, що призвело до втрати швидкості та підйомної сили на крилах, а також до зниження Ту-154 до поверхні моря,

– передає ресурс думку фахівців.

Також вони провели паралелі з літаком Ту-154, який в серпні 2006 року летів за маршрутом Анапа – Санкт-Петербург і розбився під Донецьком – тоді також авіасудно опинилося в схожій ситуації.

Не відкидають спеціалісти і версію щодо технічних факторів. До прикладу, могли статися перевантаженість літака, порушення центрування лайнера його вантажем, неправильна робота закрилків або стабілізатора машини, а також раптовий спад тяги двигунів.

Вищевикладені версії опосередковано підтвердили в офіційному повідомленні ФСБ, в якому серед можливих причин катастрофи називалися "помилка пілотування та технічна несправність літака",

– резюмує видання.

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Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся до Сирії. На його борту перебували 92 людини.



Пізніше з’явилась інформація, що силових структурах Росії не розглядають версію теракту як одну з основних версій катастрофи літака.



Крім того, у Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа – це не теракт.

