Катастрофа Ту-154: журналісти яких каналів були на борту

На борту російського Ту-154, що розбився у Чорному морі, перебували 9 журналістів.

Раніше у прес-службі російського "Первого канала" заявили, що на борту літака були 3 їхні співробітники: кореспондент Дмитро Рунков, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр Сойдов.

Згодом НТВ також оприлюднив імена свої журналістів: кореспондент Михайло Лужецький, оператор Олега Пестов і звукооператор Євген Толстов.

Крім того, на сайті російського каналу "Звезда" була інформація, що у літаку летіла його знімальна група, однак імена представників ЗМІ не назвали.

Відповідно до даних, які опублікувало Міноборони РФ, можна стверджувати, що це Обухов П.К., Ржевський В.В., Суранов А.А.



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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.



На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.



За інформацією Росгрідромету, погодні умови в районі катастрофи були простими.