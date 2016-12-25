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Катастрофа Ту-154: журналісти яких каналів були на борту

12:28, сьогодні 3491 Читать новость на русском
Літак Ту-154 перед вильотом
Літак Ту-154 перед вильотом / Facebook-сторінка загиблого Євгена Толстова

На борту російського Ту-154, що розбився у Чорному морі, перебували 9 журналістів.

Раніше у прес-службі російського "Первого канала" заявили, що на борту літака були 3 їхні співробітники: кореспондент Дмитро Рунков, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр Сойдов.

Згодом НТВ також оприлюднив імена свої журналістів: кореспондент Михайло Лужецький, оператор Олега Пестов і звукооператор Євген Толстов.

Крім того, на сайті російського каналу "Звезда" була інформація, що у літаку летіла його знімальна група, однак імена представників ЗМІ не назвали.

Відповідно до даних, які опублікувало Міноборони РФ, можна стверджувати, що це Обухов П.К., Ржевський В.В., Суранов А.А.

Журналісти, ЗМІ, Росія


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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

За інформацією Росгрідромету, погодні умови в районі катастрофи були простими.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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