Катастрофа за участю сербських спортсменок могла статися над Одесою, – ЗМІ

Сербський волейбольний клуб "Візура" не зумів взяти участь у першій грі 1/8 фіналу Кубка ЕКВ проти "Хіміка" з Південного.

Справа в тому, що сербки відлетіли зі Стамбула до Одеси, однак у Північній Пальмірі пілоти не змогли посадити літак, оскільки той потрапив в зону сильної турбулентності, передає World of Volley.

У якийсь момент волейболістки і співробітники клубу думали, що падіння не уникнути, але екіпаж вирішив не ризикувати та відправився назад в Туреччину.

Зауважимо, що це вже була друга спроба посадити літак, а після першої волейболістки змушені були ночувати в аеропорту Стамбула.

Як відомо, "Візура" повинна була зіграти проти "Хіміка" 7 лютого о 18:00, але гра не відбулася через неявку гостей на поєдинок.

Тепер долю гри буде вирішувати Європейська конфедерація волейболу.

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