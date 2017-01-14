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Керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів, – Білецький

20:02, сьогодні 23179 Читать новость на русском
Білецький каже, що має докази
Білецький каже, що має докази / rbc.ua

Нардеп Андрій Білецький заявив, що керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів та звинуватив їх у систематичному знищенні добровольчих батальйонів.

Про це він написав у своєму блозі на "Українські правді".

За його словами, є докази, що доводять корупцію в Нацгвардії.

Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти,
– зазначив Білецький.

Зокрема. Він звинуватив у сепаратизмі командира Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, полковника Олександра Голякова.

"У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Приклад іншого характеру – полковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Його заступник, майор Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані", – повідомив Білецький.

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Він додав, що це такі дії ставлять під загрозу всю обороноздатність України.

"Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція", – додав Білецький.

Теги: Україна Політика Андрій Білецький Корупція Міністерство оборони України Збройні Сили України "Азов"
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