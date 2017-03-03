Керівництво "Укрзалізниці" не перешкоджає обшукам ГПУ в компанії

Гепрокуратура та Служба безпеки України провели обшуки в одній із філій "Укрзалізниці" через угоди щодо позики дизельного палива.

Обшукували також і квартири фігурантів кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про справи щодо оборудок із незаконним страхуванням пасажирів. А також – про корупційні схеми під час проведення тендерних закупівель дизпалива.

Вилучена документація буде направлена на експертизу, досліджена і вже, за результатами аналізу цих документів і висновків судових експертів, буде визначена остаточна сума збитків. Жодним чином робота підприємства не була заблокована. Керівництво "Укрзалізниці" сприяло обшуку, жодного перешкоджання не було,

– повідомила прес-секретарка прокуратури Києва Надія Максимець.

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Загалом Національне антикорупційне бюро розслідує 14 кримінальних проваджень щодо корупції на "Укрзалізниці". За даними спецслужб, сума збитків від цих правопорушень складає 635 мільйонів гривень.