  • укр
  • рус
17:26
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 16:00:
Випуск новин
16:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кернес не бачить підстав декомунізувати вулицю Героїв Сталінграда

16:19, сьогодні 2293 Читать новость на русском
Геннадій Кернес
Геннадій Кернес / РБК-Україна

Влада Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь загиблого бійця 93-ї окремої механізованої Харківської бригади Мирослава Мисли.

Відповідна петиція була опублікована на сайті Харківської міської ради. Автор документу зазначав, що процес декомунізації у Харкові майже завершено, "проте у місті ще лишився такий об'єкт топоніміки, що підпадає під дію законів про декомунізацію: Пр.Героїв Сталінграду".

Пропоную перейменувати Пр.Героїв Сталінграду на честь Мирослава Мисли - випускника ХНУ ім.Каразіна, бійця 93 ОМБр, що героїчно загинув на Луганщині,
– зазначалося у петиції, яка зібрала 5354 підписів городян.

Адміністрація міста 19 січня надала відповідь за підписом Геннадія Кернеса на електронну петицію де вказано, для такого перейменування "підстави відсутні".

У відповіді зазначається, що робоча група з опрацювання питань, пов’язаних з виконанням закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" з урахуванням висновків фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Національного університету ім. В.Каразіна визначила перелік об’єктів для декомунізації.

"Було встановлено, що вулицю Байрона було перейменовано на проспект Героїв Сталінграда рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів від 10.11.1982 № 456 на відзнаку 40-ї річниці Сталінградської битви", – йдеться у документі.

Влада міста вказує, що Сталінградська битва відбулася між радянськими і німецькими військами 17 липня 1942 року – 2 лютого 1943 року. Згідно із текстом відповіді, у Сталінграді остаточно був зупинений німецький натиск на схід. "Звідти, з берегів Волги, почалося вигнання загарбників з окупованих територій. Сталінградська битва була переламним моментом у Другій Світовій війні, на чому наголошують провідні історичні джерела різних країн. Сталінградська битва (Stalingrad battle) є по суті власним ім’ям визначної історичної події", – пояснюється у тексті.

Подія названа відповідно до старої назви міста: Сталінград – найменування Волгограда у 1925-1961 роках. Зазначається також, що 4 з 10 дивізій, які брали участь у визволенні Харкова та яким присвоїли найменування "Харківська", до цього брали участь у Сталінградській битві.

Учасниками Сталінградської битви були й уродженці Харкова, а в повоєнний час у цьому місті мешкали 122 Герої Радянського Союзу, частина з яких брала участь у військових операціях Сталінградської битви, а двоє отримали звання Героя за подвиги під Сталінградом.

Відтак робоча група визначила, що проспект Героїв Сталінграда під дію "закону про декомунізацію" не підпадає.

До слова, увіковічити пам’ять про ще одного українського героя також пропонували і шляхом перейменування вулиці Московської на вулицю Годзенка у Києві. Проте проект перейменування так і лишися в комітетах КМДА, а точного рішення ще досі немає.

Теги: Україна Політика Харків Геннадій Кернес декомунізація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як політики на закриття
сьогодні, 16:30 Як політики на закриття "Рошену" реагували: казкова версія
Дід Панас 816
Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
сьогодні, 16:18 Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
8 8234
ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
сьогодні, 15:30 ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
Настя Сукач 915
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
11 2964
Допоможи державі – помри до пенсії
сьогодні, 12:01 Допоможи державі – помри до пенсії
Наталія Лебідь 3 4055
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Хто такий Захтей: кримінальне минуле псевдодиверсанта з Криму
 12 серпня 2016 , 21:18
Данилюк прокоментував ріст інфляції через підвищення мінімалки
31 жовтня 2016 , 02:13
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук