Кернес не бачить підстав декомунізувати вулицю Героїв Сталінграда

Влада Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь загиблого бійця 93-ї окремої механізованої Харківської бригади Мирослава Мисли.

Відповідна петиція була опублікована на сайті Харківської міської ради. Автор документу зазначав, що процес декомунізації у Харкові майже завершено, "проте у місті ще лишився такий об'єкт топоніміки, що підпадає під дію законів про декомунізацію: Пр.Героїв Сталінграду".

Пропоную перейменувати Пр.Героїв Сталінграду на честь Мирослава Мисли - випускника ХНУ ім.Каразіна, бійця 93 ОМБр, що героїчно загинув на Луганщині,

– зазначалося у петиції, яка зібрала 5354 підписів городян.

Адміністрація міста 19 січня надала відповідь за підписом Геннадія Кернеса на електронну петицію де вказано, для такого перейменування "підстави відсутні".

У відповіді зазначається, що робоча група з опрацювання питань, пов’язаних з виконанням закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" з урахуванням висновків фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Національного університету ім. В.Каразіна визначила перелік об’єктів для декомунізації.

"Було встановлено, що вулицю Байрона було перейменовано на проспект Героїв Сталінграда рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів від 10.11.1982 № 456 на відзнаку 40-ї річниці Сталінградської битви", – йдеться у документі.

Влада міста вказує, що Сталінградська битва відбулася між радянськими і німецькими військами 17 липня 1942 року – 2 лютого 1943 року. Згідно із текстом відповіді, у Сталінграді остаточно був зупинений німецький натиск на схід. "Звідти, з берегів Волги, почалося вигнання загарбників з окупованих територій. Сталінградська битва була переламним моментом у Другій Світовій війні, на чому наголошують провідні історичні джерела різних країн. Сталінградська битва (Stalingrad battle) є по суті власним ім’ям визначної історичної події", – пояснюється у тексті.

Подія названа відповідно до старої назви міста: Сталінград – найменування Волгограда у 1925-1961 роках. Зазначається також, що 4 з 10 дивізій, які брали участь у визволенні Харкова та яким присвоїли найменування "Харківська", до цього брали участь у Сталінградській битві.

Учасниками Сталінградської битви були й уродженці Харкова, а в повоєнний час у цьому місті мешкали 122 Герої Радянського Союзу, частина з яких брала участь у військових операціях Сталінградської битви, а двоє отримали звання Героя за подвиги під Сталінградом.

Відтак робоча група визначила, що проспект Героїв Сталінграда під дію "закону про декомунізацію" не підпадає.

До слова, увіковічити пам’ять про ще одного українського героя також пропонували і шляхом перейменування вулиці Московської на вулицю Годзенка у Києві. Проте проект перейменування так і лишися в комітетах КМДА, а точного рішення ще досі немає.