Кернес вразив заявою щодо непричетності Путіна до війни на Донбасі

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес переконаний, що немає жодних доказів того, що президент Росії Володимир Путін причетний до розв'язання війни на Донбасі.

Про це Кернес заявив в інтерв’ю для видання "Гордон".

Мер Харкова відзначив, що не довіряє інформації від ЗМІ і вважає, що журналісти "сильно роздувають спотворену громадську думку".

Коли ви говорите, що все в Україні відбувається тому, що Путін такий-сякий ... Але щоб стверджувати те, що стверджуєте ви – треба мати аргументи. Аргументів, що у всьому винен Путін, у мене немає,

– зазначив мер Харкова.

Водночас Кернес висловив абсолютну впевненість, що немає жодних передумов до виникнення так званої "ХНР".

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Харків'яни цього не хочуть, тому ймовірність нульова. Думаєш, ми тут не знаємо, що таке фронт? Я володію інформацією, скільки "вантажів 200" надходить. Люди ніякого конфлікту не хочуть,

– додав він.