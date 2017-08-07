Кіберполіція затримала українця, який поширював вірус Petya.A.: схеми проти держави

Зловмисник примудрився перезавантажити шкідливу програму на файлообмінник, а потім через власний блог поширювати її.

Звантажити вірус встигли 400 користувачів. Крім банального вимагання грошей за дешифрування даних, слідчі встановили ще й схему ухилення від податків.

Деякі фірми навмисно заражали свої мережі, щоб приховати фінансові махінації. Тепер хакеру загрожує ув'язнення до 3 років.

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Є перелік приватних компаній, які навмисне інфікували свої комп'ютерні пристрої та серверне обладнання, щоб в подальшому звертатися до представників правоохоронних органів та кіберполіції з відповідними заявами, мовляв, що вони стали жертвами так званого вірусу Petya.A.,

– начальник Київського управління кіберполіції Сергій Кропива.