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Кількість загиблих через сходження лавини в Італії різко зросла

10:57, сьогодні 222
Rigopiano
Rigopiano / Getty Images

Число загиблих в результаті сходження лавини на готель Rigopiano в Італії збільшилася до 21 людини.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Ще вісім осіб досі вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте також: Сходження лавини в Італії: рятувальники показали цікаву знахідку

Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, який розташований в горах у центральній Італії, зійшла сильна снігова лавина. За попередніми даними, на момент трагедії в будівлі перебувало приблизно 30 людей.

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