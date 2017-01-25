Кількість загиблих через сходження лавини в Італії різко зросла

Число загиблих в результаті сходження лавини на готель Rigopiano в Італії збільшилася до 21 людини.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Ще вісім осіб досі вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, який розташований в горах у центральній Італії, зійшла сильна снігова лавина. За попередніми даними, на момент трагедії в будівлі перебувало приблизно 30 людей.
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