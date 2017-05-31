Кількість жертв вибуху біля посольства Німеччини в Афганістані різко зросла

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Внаслідок вибуху, який стався сьогодні, 31 травня, біля посольства Німеччини в Кабулі, загинуло щонайменше 80 людей.
Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на афганських офіційних осіб, передає "Інтерфакс-Україна".
Раніше повідомлялося про 49 загиблих.
Також, за попередніми даними, поранено понад 300 людей.
За інформацією кабульських правоохоронців, біля будівлі посольства Німеччини вибухнув пристрій, закладений в автомобілі.
Був підірваний автомобіль з вибухівкою біля посольства Німеччини, але поруч розміщені також кілька інших важливих об'єктів і офісів. Важко сказати, що стало конкретною метою вибуху,
– прокоментував представник поліції Башир Муджахід.
Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, французька влада заявила, що в результаті вибуху постраждала і будівля посольства Франції.
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Нагадаємо, вибух прогримів сьогодні вранці, 31 травня, в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства і президентський палац. Він був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені.