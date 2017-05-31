Кількість жертв вибуху біля посольства Німеччини в Афганістані різко зросла

Внаслідок вибуху, який стався сьогодні, 31 травня, біля посольства Німеччини в Кабулі, загинуло щонайменше 80 людей.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на афганських офіційних осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося про 49 загиблих.

Також, за попередніми даними, поранено понад 300 людей.

За інформацією кабульських правоохоронців, біля будівлі посольства Німеччини вибухнув пристрій, закладений в автомобілі.

Був підірваний автомобіль з вибухівкою біля посольства Німеччини, але поруч розміщені також кілька інших важливих об'єктів і офісів. Важко сказати, що стало конкретною метою вибуху,

– прокоментував представник поліції Башир Муджахід.

Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, французька влада заявила, що в результаті вибуху постраждала і будівля посольства Франції.

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Нагадаємо, вибух прогримів сьогодні вранці, 31 травня, в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства і президентський палац. Він був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені.