Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики

Під час бойового зіткнення біля Крутої Балки (Авдіївка) загинув старший сержант, командир відділення розвідвзводу Леонід Михайлович Проводенко з позивним "Козак".

Бойовики відкрили шалену стрілянину і під її прикриттям викрали тіло бійця, щоб поглумитися над ним.

У спільноті 72 Гвардійської ОМБР у Facebook розповіли, ким був "Козак".

Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка, що в Луганській області.

Чоловік працював громадянським інспектором з охорони природи.

Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація на Донбасі, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт.

Служив у 12 батальйоні, а також наслідував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися до батьківської хати, до улюбленої роботи.

Нагадаємо, терористи жорстоко закатували українського бійця та зняли все це на фото та відео. Ці кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.