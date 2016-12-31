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Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики

10:45, сьогодні 497996 Читать новость на русском
Терористи жорстоко закатували Леоніда Проводенка
Терористи жорстоко закатували Леоніда Проводенка

Під час бойового зіткнення біля Крутої Балки (Авдіївка) загинув старший сержант, командир відділення розвідвзводу Леонід Михайлович Проводенко з позивним "Козак".

Бойовики відкрили шалену стрілянину і під її прикриттям викрали тіло бійця, щоб поглумитися над ним.

У спільноті 72 Гвардійської ОМБР у Facebook розповіли, ким був "Козак".

Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка, що в Луганській області.

Чоловік працював громадянським інспектором з охорони природи.

Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація на Донбасі, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт.

Служив у 12 батальйоні, а також наслідував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися до батьківської хати, до улюбленої роботи.

Нагадаємо, терористи жорстоко закатували українського бійця та зняли все це на фото та відео. Ці кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.

Теги: Україна Збройні Сили України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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