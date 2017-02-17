Китай відправив армію на кордон через можливий військовий конфлікт

Китай направив військовослужбовців на кордон з Північною Кореєю через можливу загрозу.

Про це пише Лівий берег з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причиною такого військово-політичного рішення стало занепокоєння уряду Китаю через смерть брата очільника Північної Кореї Кім Чон Нама, який був опозиціонером та виступав за зміни у політиці КНДР.

Місцеві жителі підтвердили рух військ в бік кордону. За попередніми даними ЗМІ, кількість задіяних військовослужбовців сягає тисячі осіб.

Наразі Китай не дає жодних коментарів стосовно військових маневрів.

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