Китай відправив армію на кордон через можливий військовий конфлікт

Китай направив військовослужбовців на кордон з Північною Кореєю через можливу загрозу.
Про це пише Лівий берег з посиланням на місцеві ЗМІ.
Причиною такого військово-політичного рішення стало занепокоєння уряду Китаю через смерть брата очільника Північної Кореї Кім Чон Нама, який був опозиціонером та виступав за зміни у політиці КНДР.
Місцеві жителі підтвердили рух військ в бік кордону. За попередніми даними ЗМІ, кількість задіяних військовослужбовців сягає тисячі осіб.
Наразі Китай не дає жодних коментарів стосовно військових маневрів.
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