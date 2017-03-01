Кличко оприлюднив дорожні плани Києва на 2017 рік

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що запланований обсяг реконструкції дорожнього полотна столиці є безпрецедентним.
Про це він розповів у ефірі телеканалу "1+1".
"300 кілометрів доріг буде побудовано в місті Києві – це наше завдання", – наголосив очільник Києва.
За його словами, мова йде про повну заміну дорожнього полотна з гарантією на п'ять років.
"Запланований обсяг реконструкції дорожнього полотна є безпрецедентним", – додав він.
Мер також підкреслив, що до кінця 2017 року буде завершено будівництво нової нитки каналізаційного колектора та відновлено будівництво Подільсько-Воскресенського моста, яке планується завершити за три роки.
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