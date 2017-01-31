Клімкін повідомляє про збільшення загиблих серед українських воїнів біля Авдіївки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив про збільшення кількості загиблих серед українських військових, які захищають Авдіївку.

Про це міністр написав у своєму Twitter, перебуваючи з візитом у прифронтовому Маріуполі.

"За два дні російська зброя вбила 8 українських солдат, 29 поранених. Ясинувата та Авдіївка відрізані від електрики та тепла. Зобов’язання для Росії нічого не означають", – наголосив Клімкін.

1/2 For 2d RU weapon killed 8UA soldiers, 29 wounded. #Yasinovata& #Avdiyivka cut off from electricity& heating. RU commitments mean nothing — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 січня 2017 р.

Раніше у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що за попередні дві доби внаслідок обстрілів на фронті загинуло 7 українських бійців, 35 отримали поранення.

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